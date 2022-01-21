İspanya Kraliyet ailesinde skandal: Yasak ilişki yaşadığı ortaya çıktı

İspanya, Kraliyet ailesinde yasak ilişki skandalıyla çalkalanıyor. Kralın iki kız kardeşinden daha küçük olan 56 yaşındaki İnfanta Cristina ile evli olan Iñaki Urdangarín'in eşini aldattığı ortaya çıktı.

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İspanya’da kraliyet ailesi yeni bir skandalla gündeme geldi. Kral 6’ıncı Felipe’nin eniştesi Iñaki Urdangarín, adı yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle kamu hizmeti cezasına çarptırılmıştı.

Urdangarín’in burada meslektaşıyla bir süredir ilişki yaşadığı ve eşi Kral 6’ıncı Felipe’nin kardeşini aldattığı ortaya çıktı.

İngiltere merkezli The Times gazetesinin haberine göre, 54 yaşındaki Iñaki Urdangarín, 1997’den beri kralın iki kız kardeşinden daha küçük olan 56 yaşındaki İnfanta Cristina ile evli.

Cristina’nın aldatıldığını öğrendikten sonra eşinden ayrılma sürecinde olduğu düşünülüyor.

ZORUNLU OLARAK ÇALIŞTIĞI FİRMADA TANIŞMIŞLAR

İspanya’nın hentbol takımının eski bir üyesi olan Urdangarín, bu sabah Kuzey Bask bölgesinin başkenti Vitoria’daki bir hukuk firmasında çalışmak üzere geldiğinde Armentia ile tanıştığı belirtildi.

Urdangarín, iş çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlarken, son derece soğukkanlı bir şekilde “Bunlar olur” dedi. Urdangarín, “Zor bir süreçten geçiyoruz ve her zaman yaptığımız gibi, son derece sakin ve birlikte üstesinden geleceğiz.” dedi.

‘KRALİYET GÖZDEN DÜŞÜYOR’

İngiliz The Times gazetesi, bu skandalın İspanyol kraliyet ailesini daha da gözden düşürdüğünü öne sürdü.

İspanya’nın eski kralı ve Felipe’nin babası Juan Carlos, milyonlarca euroluk yolsuzluk iddialarının ortaya çıkmasından sonra 2020’de Abu Dabi’ye sürgüne gönderilmişti.

Eski Kral Juan Carlos’un mali işlerine ilişkin üç İspanyol soruşturmasının önümüzdeki aylarda rafa kaldırılacağı düşünülüyor. İspanya’da savcıların, kral olarak dokunulmazlıktan yararlandığı için saltanatı sırasındaki faaliyetlerine bakamadıkları aktarıldı.

YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

Ancak sosyalist başbakan Pedro Sánchez, 1975’ten 2014’teki yolsuzluk skandallarının ortasında tahttan indirilene kadar hüküm süren eski kralın, yurttaşlarına davranışları hakkında “açıklamalar yapması” gerektiğini söyledi.

Onun tahttan çekilmesi kısmen Urdangarín’in mali işlerine yönelik bir yolsuzluk soruşturması tarafından tetiklendi. 2017 yılında Urdangarín, vergi kaçakçılığı ve zimmete para geçirme gibi suçlardan dolayı yaklaşık altı yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kraliyet bağlantılarını kullanarak bölgesel hükümetleri kamu sözleşmeleri yoluyla spor ve turizm etkinlikleri düzenlemek için aşırı ücretlendirmekten suçlu bulundu.

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