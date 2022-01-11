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İspanya’da şişme şatodan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İspanya’da 4 Ocak’ta yılbaşı etkinlik alanında rüzgarın etkisi ile havaya kalkan şişme şatodan düşen ve yaralı hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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İspanya’da şişme şatodan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İspanya'nın Valencia yakınlarında 4 Ocak'ta bir yılbaşı etkinlik alanında şişme şatoya çıkan 8 yaşındaki Cayetana, rüzgarın etkisiyle havalanan şişme şatodan baş aşağı yere düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Şişme şatoda bulunan 7 çocuk da yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Benzer bir olay ise 4 Ocak'ta Mislata kentinde yaşanan olayda yılbaşı etkinlik alanında yaşandı. Etkinlik alanında kurulan şişme kaleden düşen ve yaralanan 4 yaşındaki Vera adlı çocuk bugün hayatını kaybetti.

4 yaşındaki Vera'nın babası ise “Yok olmayacak bir gülümsemeye sahipti” diyerek minik kızı adına, “Bu dünyaya trajik bir şekilde veda ediyorum” yazdı. Vera'nın babası, kızının organlarının bağışlanarak 5 çocuğa daha umut olacağını da duyurdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kazanın ihmal sonucu meydana geldiği üzerine yoğunlaştı.

CAYETANA’NIN AİLESİ YASAL İŞLEM BAŞLATTI

Geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden Cayetana'nın anne-babası, kazanın ardından yasal işlem başlatarak kazanın önlenebileceğini ve büyük bir ihmalden kaynaklandığı düşündüklerini açıkladı. Cayetana'nın babası, kızının hayatını kaybetmesinin ardından, “Hiçbir anne-baba böyle bir duruma hazırlıklı olamaz, büyük bir üzüntü içindeyiz” açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz ay ise Avustralya'da yaşanan olayda, yılsonu okul partisinde bulunan şişme kalelerin şiddetli rüzgarın etkisiyle havalanmasının ardından 6 çocuk hayatını kaybetmişti.

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