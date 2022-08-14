İspanya’da yangın paniği: Köy boşaltıldı
İspanya’da Zaragoza’da orman yangını çıktı. Yangında alevlerin sardığı bir köy boşaltıldı.
İspanya’nın Zaragoza kentinde çıkan yangın kontrol altına alınamıyor… Son dönemde aşırı sıcakların etkisini gösterdiği İspanya’daki Moncayo bölgesinde bulunan bir köy boşaltıldı.
Tahliye sürecinin devam ettiği belirtilirken 1000’den fazla kişinin evlerini bıraktığı belirtildi. Yangının Borja ve Ambel kasabasına sıçradığı da belirtilirken Tarazona Şehir Konseyi, evlerini terk edenler için spor salonunda bir merkez oluşturdu.
Aragon bölgesinde yangınlardan dolayı N-122 otoyolunun kapatıldığı kaydedildi.