İspanya’nın Ukrayna’ya silah gönderme kararı, hükümette kriz yarattı

Podemos partisinden Sosyal Haklar Bakanı Belarra, Sosyalist Parti’nin İspanya’yı Ukrayna’daki savaşın bir parçası haline getirdiğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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İspanya'nın Rusya'ya karşı Ukrayna'ya silah gönderme kararı koalisyon hükümetinde krize neden oldu.

Sosyalist Partili Başbakan Pedro Sánchez, Ukrayna'ya silah sevkiyatı nedeniyle koalisyon ortağı olan sol partilerden büyük tepki gördü. Podemos partisinden Sosyal Haklar Bakanı Ione Belarra, Sosyalist Parti'nin İspanya'yı Ukrayna'daki savaşın bir parçası haline getirdiğini söyledi. Balerra, “Savaşın tarafları size ‘Hadi dilah gönderelim' diyor, siz de kabul ediyorsunuz” dedi.

Podemos üyesi Eşitlik Bakanı Irene Montero da, Rus işgalini bitirmenin tek yolunun diplomasi olduğunu ifade etti.

Podemos, geçen ay Avrupa Parlamentosu'nda Rusya'nın kınanması yönündeki öneriye “hayır” oyu vermişti. Parti, İngiliz İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn ve Fransa solundan Jean-Luc Mélenchon'un öncülüğündeki Avrupa'da barış hareketine destek çıkmıştı.

Podemos'un hükümet ortağı olan Unidas Podemos ittifakından ayrılmasının İspanya'da ciddi bir hükümet krizine yol açabileceği ve ülkeyi erken seçime götürebileceği belirtiliyor.

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