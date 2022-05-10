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İspanya’yı sarsan casusluk skandalı sonrası istihbarat şefi görevden alındı

İspanya istihbarat şefi Paz Esteban, mahkeme izniyle bazı ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin telefonlarını dinlediklerini itiraf etmişti.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:02 - 10 Mayıs 2022 Güncellenme:
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İspanya’yı sarsan casusluk skandalı sonrası istihbarat şefi görevden alındı

İspanya’da bazı üst düzey siyasetçilerin cep telefonlarının Pegasus casus yazılımıyla takip edildiğinin ortaya çıkmasının ardından ülkenin istihbarat şefi Paz Esteban görevden alındı.
El Pais gazetesi, hükümetin İspanyol Ulusal İstihbarat Merkezi Başkanı Esteban’ı görevden aldığını duyurdu.

Esteban geçen hafta parlamento oturumunda yaptığı açıklamada, mahkeme izniyle bazı ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin telefonlarını dinlediklerini itiraf etmişti.

İspanya'ya bağlı özerk Katalonya bölgesinde 60'tan fazla ayrılıkçı siyasetçinin cep telefonlarının istihbarat yetkilileri tarafından dinlendiği haberi geçen ay büyük tepkiye yol açmıştı. Koalisyon ortağı olan bağımsızlık yanlısı Katalan ERC partisi, güven ortamı sağlanıncaya dek hükümete desteğini geri çektiğini duyurmuştu.

İspanya hükümeti ise Başbakan Pedro Sanchez ve Savunma Bakanı Margarita Robles’in cep telefonlarında da Pegasus yazılımına rastlandığını bildirmişti.

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