İsrail, Batı Şeria’daki çatışmalarda bir Filistinliyi öldürdü

Filistinli sağlık görevlileri, bir Filistinlinin bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın Nablus kentinde çıkan çatışmalarda İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.

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Batı Şeria’da İsrail güçleri ve Filistinliler arasındaki çatışmalar son dönemde şiddetlenirken, Filistinli sağlık görevlileri, bir Filistinlinin bu sabah erken saatlerde Batı Şeria’nın Nablus kentinde çıkan çatışmalarda İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.

İsrail ordusu, söz konusu şahsın silahlı olduğunu ve askerlere ateş açtığını belirtirken, Filistin bu iddiaları reddetti.

Tanıkların Reuters’a verdiği bilgiye göre çatışma, İsrail güçlerinin Yusuf’un Kabri isimli anıt mezarı ziyaret eden Yahudi ibadetçileri korumak üzere alana ulaşmasının ardından başladı. Yusuf’un Kabri Musevi dininde kutsal bir mekan olmakla beraber İsrail-Filistin çatışmasının da parlama noktalarından biri.

Filistin Kızılayı, dört Filistinlinin vurulduğunu ve vurulanlar arasındaki 18 yaşındaki bir gencin öldüğünü bildirdi.

Çatışmada en az 30 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

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