İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Türkiye ziyaretinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mart'ta gelecek" dediği İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ziyaretinin detayları belli oldu. İsrail medyasında yer alan haberlerde Herzog'un 9 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir yoğun telefon trafiği ile birlikte yumuşama sinyali veren Ankara-Tel Aviv hattındaki gerilimi azaltacak bir iddia İsrail medyasından geldi…

İsrail medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Mart ayında gelecek” dediği İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Mart ayının başında Türkiye’ye gideceğini yazdı. İsrail basınında yer alan haberlerde Herzog’un 9 Mart’ta Türkiye’de olacağı belirtildi.

İsrail’de sembolik bir pozisyon olan cumhurbaşkanlığını yürüten Herzog ile Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemde bir dizi telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve bu görüşmeler sonrasında taraflar arasında bir ziyaretin temelleri atılmıştı.

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