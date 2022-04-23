İsrail, Gazze Şeridi ile arasındaki Erez geçişini kapattı

İsrail, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket fırlatılmasına karşılık bölgeyle tek geçiş noktası olan Erez'in kapatıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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İsrail Savunma Bakanlığı Bölgesel Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine birden fazla roket atıldığı belirtilerek Gazze Şeridi ile tek geçiş noktası olan Erez’in geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Kapının tekrar açılacağı tarihle ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, güvenlik durumuna göre hareket edileceği ifade edildi.

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