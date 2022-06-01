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İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü

İsrail güçleri, Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki mülteci kampının girişinde İsrail askerine elinde bıçakla yaklaştığı iddiasıyla Filistinli bir kadını öldürdü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:14 - 01 Haziran 2022 Güncellenme:
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İsrail güçleri Filistinli bir kadını öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından Filistin’in Batı Şeria bölgesindeki Al Aroub mülteci kampının girişinde 31 yaşındaki Ghofran Warasnah isimli Filistinli kadının göğsünden vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusu ise Filistinli kadının elinde bıçakla bir askere yaklaştığı iddiasında bulunarak, kadının öldürüldüğünü ifade etti. Filistin Kızılayı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin vurulan kadına ilk müdahalesinin İsrail güçleri tarafından engellediğini iddia etti.

İsrail güçlerinin geçtiğimiz mart ayından bu yana çıkan çatışmalarda en az 30 Filistinliyi öldürdüğü belirtiliyor.

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