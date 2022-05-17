İsrail polisi yine cenazeyi hedef aldı: 70 yaralı

İsrail polisinin, Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh'in cenazesine saldırmasının ve tabutu düşürmesine tepkiler yükselirken, bugün bölgeden yine benzer bir haber geldi. İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da çıkan olaylarda yaralanan ve hayatını kaybeden Filistinli gencin cenaze törenine plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.

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Filistinli Gazeteci Shireen Abu Akleh geçtiğimiz Çarşamba günü Batı Şeria’da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetmiş, cenaze töreninde İsrail güçleri bu kez gazetecinin cenaze konvoyuna saldırmıştı.

Uluslararası kamuoyunda tepki çeken olayın yankıları sürerken, İsrail polisi, bu kez, Mescid-i Aksa’daki olaylar sırasında yaralanan ve cumartesi günü hayatını kaybettiği açıklanan Walid al-Sharif’in cenazesini hedef aldı.

Filistinli gencin cenaze törenine yüzlerce kişi akın ederken, İsrail polisi, cenazeye, göz yaşartıcı gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti. İsrail polisinin müdahalesi sonucu 70’den fazla Filistinlinin yaralandığı açıklandı.

Al-Sharif, 22 Nisan’da İsrail polisinin ateşlediği plastik mermilere hedef olmuş, komaya girdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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