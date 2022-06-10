İsrail Şam’ı vurdu, tüm uçuşlar durduruldu
Son dönemde Suriye’ye hava saldırılarını artıran İsrail’in son düzenlediği saldırısı nedeniyle Şam Havalimanı’nda tüm uçuşlar durduruldu.
Suriye'de İsrail'in bugün düzenlediği hava saldırısı nedeniyle Uluslararası Şam Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu.
Suriye medyası, İsrail'in son saldırısında bir sivilin yaralandığını duyurdu. Hükümete yakın El Vatan gazetesi, saldırıda havalimanındaki bir pistin hasar aldığını aktardı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise İsrail'in Lübnan'daki Hizbullah örgütüne ait bazı silah depolarını hedef aldığını belirtti.
Resmi haber ajansı SANA da havalimanındaki bazı teknik sorunlar nedeniyle uçuşların askıya alındığını bildirdi. Suriye hava savunma sisteminin, İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nden attığı bazı füzeleri imha ettiği kaydedildi.
İsrail, son dönemde Suriye'ye hava saldırılarını artırıyor. Geçen ay düzenlenen saldırılarda yaklaşık 10 kişi hayatını kaybetmişti.