İsrail ve Yunanistan’dan ortak tatbikat

Yunanistan ve İsrail hava kuvvetlerinin Akdeniz’de ortak tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamayı İsrail Ordu Sözcüsü yaptı. Hava tatbikatına savaş uçakları ve tanker uçaklar katıldı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail ve Yunanistan hava kuvvetlerinin İsrail hava sahasında ortak tatbikat gerçekleştirdiği açıklandı.

İsrail ordusu tarafından yapılan tatbikata ilişkin yapılan yazılı açıklamada Yunanistan ve İsrail arasında Savunma İşbirliği Programı 2022 çerçevesinde ikili hava tatbikatı “Frizis Damas 2022” gerçekleştirildiği belirtildi, tatbikat hakkında bilgi verildi.

Açıklamada “İsrail Hava Kuvvetleri'nin, Yunan ortağı ile İsrail semalarında, “gelişmiş hava muharebeleri dahil olmak üzere çeşitli senaryolarla başa çıkmak ve Yunan savaş uçaklarına havadan havaya yakıt ikmali gerçekleştirilmesi üzerine” tatbikat yaptığı belirtildi.

ORTAK ÇIKARLAR ÜZERİNE HAREKET EDİLİYOR

Açıklamada ayrıca “İki ülke hava kuvvetleri arasında tecrübe paylaşımı için zemin ve fırsat oluşturduğu kaydedilen tatbikatın, İsrail ile Yunanistan arasındaki iş birliğini ve ortak çıkarları teşvik etmede önemli bir nokta olarak görüldüğü vurgulanarak tatbikatın “iki hava kuvvetlerinin hava ve teknik ekipler için zorluk teşkil eden potansiyel operasyonel senaryolarla başa çıkma becerisine ek olarak, farklı senaryolar karşısında savaşa hazır olma yeterliliğini artırmaya da katkıda bulunduğu” kaydedildi.

İKİ ÜLKENİN BAŞBAKANLARI TELEFON İLE GÖRÜŞTÜ

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile İsrail Başbakanı Yair Lapid telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ve görüşmede Başbakan Miçotakis, İsrailli mevkidaşı Lapid’i göreve başlamasından dolayı kutladığı ve kendisine başarılar dilediği belirtildi.

İKİLİ İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLECEK

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise “İki lider, enerji alanı dahil olmak üzere Yunanistan ve İsrail arasındaki iş birliğini derinleştirmeye devam etmenin gerekliliğini görüştü. Düzenli ve yakın temas halinde kalma konusunda anlaştılar.” ifadelerine yer verildi.

Tatbikata Yunanistan'a ait sekiz F-16 savaş uçağı, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait iki F-16 savaş uçakları, iki F-15I ve iki (2) F-15I tanker uçakları katıldı.

İlginizi Çekebilir Yunanistan ve Almanya'dan sonra Bahçeli'nin haritalı fotoğrafına bir tepki daha geldi