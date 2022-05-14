İsrail’den Filistinli gazetecinin cenazesindeki polislere soruşturma

İsrail, dün Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh'in cenaze konvoyuna saldıran İsrail polislerine soruşturma açılacağını duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Filistinli gazeteci Shireen Abu Akleh geçtiğimiz Çarşamba günü Batı Şeria’da İsrail güçleri tarafından ateş açılması sonucu hayatını kaybetmiş, dün de düzenlenen cenaze töreninde İsrail güçleri bu kez gazetecinin cenaze konvoyuna saldırmıştı.

İsrail, bugün İsrail güçleri tarafından öldürülen gazetecinin cenazesine saldıran ve Kudüs’teki tören sırasında tabutu düşürmelerine neden olan polisler hakkında soruşturma açılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, “İsrail, polis memurlarını destekliyor, ancak yaşanan bu olaydan dersler de çıkarılacak. İsrail polisi, yüzlerce isyancı töreni sabote etmeye ve polise zarar vermeye çalıştıkları için güç kullanmak zorunda kaldı” denildi.

ABD’DEN KINAMA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aynı zamanda ABD vatandaşı olan Abu Akleh’in cenaze konvoyuna izinsiz giren İsrail polisinin görüntülerinden rahatsız olduğunu dile getirerek, “Her aile, sevdiklerini onurlu ve engelsiz bir şekilde uğurlamayı hak eder” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir İsrail'in öldürdüğü gazetecinin cenazesindeki olaylara tepkiler artıyor