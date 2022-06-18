İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı

İsrail savaş uçakları, bu sabah Gazze Şeridi'ndeki Salah al-Din bölgesini vurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Filistin güvenlik kaynaklarına göre İsrail’e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin merkezindeki Salah al-Din bölgesini 8 füzeyle hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, can kaybı olmadığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise savaş uçaklarının Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na ait bir silah üretim tesisini ve sınıra yakın 3 gözlem noktasını vurduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, hava saldırısının Gazze'den İsrail'e atılan roketlere yanıt olduğu bildirildi. Son gerilim, aylardır taraflar arasında süren sakin dönemin ardından geldi.

İsrail'in geçen yıl mayısta Gazze'ye düzenlediği hava saldırıları büyük yıkıma yol açmış, 200'den fazla Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail'e atılan roketler de 10'dan fazla İsraillinin ölümüne yol açmıştı.

İlginizi Çekebilir İsrail güçleri tarafından öldürülen Al Jazeera muhabirinin anısına Gazze'de duvar resmi yapıldı

İlginizi Çekebilir Haaretz: Türkiye'de İsraillileri hedef alan İranlı terör hücreleri yakalandı