İsrail’den Mecsid-i Aksa’ya şafak baskını

İsrail ve Filistinliler arasında Ramazan ayında tansiyon hızla yükselirken İsrail polisi sabaha karşı Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 150'den fazla Filistinli yaralandı.

Sozcu.com.tr

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Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da sabaha karşı İsrail güçleriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 150’den fazla Filistinli yaralandı.

1000'den fazla Filistinlinin Yahudilerin Hamursuz Bayramı için camide etkinlik düzenleyeceği haberleri üzerine geceyi El Aksa çevresinde geçirdiği belirtildi. Sabaha karşı baskın yapan İsrail polisi ve Filistinliler arasında çatışma çıktı. Olaylarda onlarca Filistinli ve 3 İsrail polisi yaralandı. Çatışma, Ramazan ayının başlamasından bu yana tansiyonun arttığı bölgede yaşanan en ciddi gerilim oldu.

İsrail polisi, Hamas ve Filistin bayrakları taşıyan Filistinlilerin kendilerine taş attığını belirtti. Hamas'tan yapılan açıklamada da “İşgal askerlerinin El Aksa'daki kardeşlerimize yönelik barbarca saldırısını kınıyoruz” dendi.

Ramazan ayının başından bu yana İsrail ve Filistinliler arasında tansiyon hızla yükseliyor. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği operasyonlarda son iki günde en az 6 Filistinliyi öldürdü.

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