İsrail’den normalleşme anlaşması yaptığı ülkelerle Necef Zirvesi

İsrail’de bugün ABD, Mısır, BAE, Bahreyn ve Fas’ın katılımıyla Necef Zirvesi gerçekleştirilecek.

Sozcu.com.tr

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Necef Zirvesi, ABD’nin yanı sıra İsrail’le normalleşme kararı alan Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas ve Mısır Dışişleri Bakanlarının katılımıyla bugün İsrail'in ev sahipliğinde ilk kez gerçekleştirilecek.

Necef Zirvesi'ne İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in yanı sıra, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al-Zayani, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Bourita ve Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken katılacak. Bölgesel tehdit ve zorlukların tartışılacağı zirvede, Viyana’daki İran nükleer görüşmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşı görüşülecek.

Yarın Dışişleri Bakanlarının ikili görüşmeler yapması ve basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

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