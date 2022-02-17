İsrail’den Şam’ın güneyine füze saldırısı

İsrail'in saldırısı, bu ay Suriye'ye düzenlenen ikinci füze saldırısı oldu.

Sozcu.com.tr

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İsrail, dün gece Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine füze saldırısı düzenledi.

Suriye devlet haber ajansı SANA, Golan Tepeleri'nden atılan füzelerin maddi hasara yol açtığını duyurdu.

Saldırıda ölen ve yaralanan olduğuna dair bir bilgi verilmezken, patlamaların Şam'da da duyulduğu bildirildi.

İsrail basını ise saldırıda Suriye ve İran güçlerinin kullandığı bir askeri üssün hedef alındığını aktardı.

İsrail, bu ay başında da Suriye'ye füze saldırısı düzenlemiş, bir Suriye askeri hayatını kaybetmişti. Buna misilleme olarak Suriye de İsrail'e füze atmıştı.

Suriye'ye birçok defa füze saldırısı düzenleyen İsrail, bu operasyonlarla ilgili nadiren açıklama yapıyor.

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