İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

İsrail, Suriye'deki askeri noktalara hava saldırılarını sürdürüyor.

Sozcu.com.tr

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Suriye, İsrail'in bu sabah ülkeye hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan bir askeri kaynak, İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nden başkent Şam çevresindeki bir dizi askeri hedefe saldırdığını bildirdi.

Suriye hava savunma sistemlerinin füzelerin büyük bölümünü havada imha ettiği kaydedildi. Saldırılarda 4 Suriye askerinin öldüğü ve 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye, son dönemde İsrail'in topraklarına birçok saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İsrail ise Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.

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