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İsrail’den Suriye’ye yeni füze saldırısı

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in Golan Tepeleri’nden attığı füzelerin Şam’ın güney bölgelerinde üç kişinin ölümüne ve maddi hasara yol açtığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
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İsrail’den Suriye’ye yeni füze saldırısı

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam çevresine düzenlediği füze saldırısında üç kişi hayatını kaybetti.

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri'nden attığı füzelerin Şam'ın güney bölgelerinde üç kişinin ölümüne ve maddi hasara yol açtığını duyurdu. Suriye, bazı füzelerin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü belirtti.

İsrail'den saldırıyla ilgili açıklama gelmedi.

İsrail, son dönemde Suriye'deki askeri tesislere ve İran bağlantılı hedeflere hava saldırılarını artırdı.

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