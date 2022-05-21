İsrail’den Suriye’ye yeni füze saldırısı

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail’in Golan Tepeleri’nden attığı füzelerin Şam’ın güney bölgelerinde üç kişinin ölümüne ve maddi hasara yol açtığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam çevresine düzenlediği füze saldırısında üç kişi hayatını kaybetti.

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri'nden attığı füzelerin Şam'ın güney bölgelerinde üç kişinin ölümüne ve maddi hasara yol açtığını duyurdu. Suriye, bazı füzelerin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü belirtti.

İsrail'den saldırıyla ilgili açıklama gelmedi.

İsrail, son dönemde Suriye'deki askeri tesislere ve İran bağlantılı hedeflere hava saldırılarını artırdı.

İlginizi Çekebilir İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı