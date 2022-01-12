İsrail’in, Hamas hedeflerini vurmak için ‘katil yunus’ları kullandığı iddia edildi

İsrail güçlerinin Filistinli Hamas'ı hedef alırken 'komando yunus'lardan faydalandığı öne sürüldü.. Katil olarak yetiştirilen yunusların Hamas hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediği aktarıldı.

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İsrail ile Filistin arasında yıllardır süregelen gerginlik devam ederken, İsrail’in ABD’nin terör örgütü kabul ettiği Hamas’ı hedef almak için ‘komondo yunus’ları devreye soktuğu öne sürüldü.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Filistinli Hamas’ı kovalamak için komando yunuslarını kullandığı iddia edildi.

El Kassam tugayı deniz komandoları sözcüsü bir videoda, meydana gelen bir operasyon sırasında, Hamas donanmasının, kendilerini öldürebilecek bir cihazla donatılmış yunus tarafından denize kovalandığını iddia etti.

‘KATİL SİYONİST YUNUSLAR’ TWEETİ

“Foundation for Defence of Democracies' Long War Journal “araştırma analisti Joe Truzman da konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hamas’ın yayınlarına göre, katil Siyonist yunuslar var” diye tweet attı.

Truzman, İsrail’in Mayıs ayında Hamas’ı hedef alan saldırıları sırasında da yunusları kullandığını belirtirken, bir kişinin komando yunuslar tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Yunuslara takılan cihazların ise tam işlevleri ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.

YUNUSLARA TAM TEŞEKKÜLLÜ TEÇHİZAT

Ancak Hamas, bir uzaktan kumanda, kamera ve zıpkın benzeri mermileri ateşleyebilecek bir silahla donatılmış, savaşa hazır kaynaklara sahip olduğunu iddia etti.

Hamas’ın 2015’te İsrailli komando yunusları yakalamayı başardığı iddia edilirken, ancak askeri amaçla kullanılan hayvanlara ne olduğu ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.

İngiltere merkezli BBC, deniz memelisinin İsrail güçleri tarafından “iradesinden yoksun bırakıldığını” ve “katil” haline getirildiğini bildirdi.

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