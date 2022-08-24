İsrailli uzmandan Erdoğan yorumu: Zayıflık işareti

Türkiye ve İsrail’in diplomatik ilişkileri normalleştirme kararının yankıları sürüyor. İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’e konuşan Türkiye uzmanı Dr. Gallia Lindenstrauss, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e yaklaşmasını “zayıflık işareti” olarak niteledi. Hem Türkiye’de hem de İsrail’de yakında seçimlerin düzenleneceğine dikkat çeken Lindenstrauss, “Erdoğan, halk desteği konusunda iktidara geldiğinden bu yana hiç olmadığı kadar kötü bir noktada” dedi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ve İsrail'in diplomatik ilişkileri normalleştirme kararı alması İsrail basınında ses getirmeye devam ediyor.

Sol eğilimli Haaretz gazetesi, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sempati toplama girişimleri sonucu diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edildiği” yorumunu yaparak “Peki ama balayı ne kadar sürecek?” sorusunu sordu.

Haaretz'in haftalık podcast yayınında konuşan Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Türkiye uzmanı Dr. Gallia Lindenstrauss, Erdoğan'ın İsrail'e yaklaşmasını “zayıflık işareti” olarak niteledi. Hem Türkiye'de hem de İsrail'de yakında seçimlerin düzenleneceğine dikkat çeken Lindenstrauss, “Erdoğan, halk desteği konusunda iktidara geldiğinden bu yana hiç olmadığı kadar kötü bir noktada” dedi.

‘TÜRKİYE’YE KARŞI GAYRI RESMİ EKSEN OLUŞTU’

Türkiye'deki ekonomik krizin de Erdoğan'ı olumsuz etkilediğini kaydeden İsrailli uzman, bu nedenle Türkiye'nin dış politikada bir çıkış yolu aradığını, dikkatleri ekonomik sorunlardan dış politika konularına çekmeye çalıştığını ve İsrail'le yakınlaşmanın da bunun bir sonucu olduğunu ifade etti. Türkiye'nin son dönemde bölgede Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerle de normalleşmeye gittiğini hatırlatan Lindenstrauss, “Dış politikada ılımlı tavır daha fazla yatırımcı çeker” dedi.

Türkiye'nin son dönemde bölgede yalnız kaldığını belirten uzman, “Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, İsrail, BAE ve hatta Hindistan gibi ülkelerin Türkiye'ye karşı kurduğu gayrı resmi bir eksen oluştu, tüm bu ülkeler Türkiye'yi zayıflatmakla ilgileniyordu ve Türkiye'nin buna karşı bir şey yapması gerekti” ifadelerini kullandı.

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