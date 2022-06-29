İsveç Başbakanı: Türkiye’ye iadelerde uluslararası hukuk gözetilecek

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO zirvesinde Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarından vazgeçmesi ittifak içinde memnuniyetle karşılanırken, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson anlaşmayla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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“Başta ben olduğum sürece Finlandiya ve İsveç NATO’ya giremez” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün NATO zirvesi kapsamında iki kuzey Avrupa ülkesiyle anlaşmaya varmasının yankıları sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla dün akşam düzenlenen dörtlü görüşmede memorandum imzalanmıştı.

Memorandumda, “Müstakbel NATO Müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verirler. Bu çerçevede, Finlandiya ve İsveç, PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacaklardır. Türkiye de milli güvenliklerine yönelik tüm tehditlere karşı Finlandiya ve İsveç’e tam destek verir” ifadesi yer almıştı.

‘HUKUKA BAĞLI KALACAĞIZ’

Ayrıca, “Finlandiya ve İsveç, Avrupa İade Sözleşmesi’yle uyumlu biçimde, Türkiye tarafından sağlanan bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak Türkiye’nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacak ve Türkiye’yle iade ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için gerekli ikili ahdî düzenlemeler yapacaklardır” denmişti.

Anlaşmayla ilgili Reuters'a konuşan İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, anlaşmadan kaynaklı iadelerde yaşanacak her türlü talep artışının Türk makamlardan gelen bilgiye bağlı olduğunu söyledi. Andersson, “Bu Türkiye'den gelecek bilgilere bağlı. Tüm iadelerde İsveç kanunlarına ve uluslararası hukuka bağlı kalacak, iadelerle ilgili Avrupa Konvansiyonu'nu uygulayacağız” dedi.

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