İsveç’te muhalefet Türkiye’yle anlaşmaya tepkili

Türkiye, bir süredir İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına karşı çıkarken, dün üç ülke arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. İsveç'te muhalefet, anlaşmaya tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye, bir süredir İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımına karşı çıkarken, dün İspanya’nın başkenti Madrid’de yapılan görüşmelerde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum imzalandı.

Tüm dünyanın gözünün kulağının çevrildiği zirve sonrası alınan karar, İsveç ve Finlandiya başta olmak üzere birçok ülkede mutlulukla karşılanırken, karara tepki gösterenler de vardı.

Anlaşmada yer alan “Türkiye, Finlandiya ve İsveç aralarında artık hiçbir milli silah ambargosu bulunmadığını teyit ederler.” maddesi ise İsveç’te krize neden oldu. İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, İsveç’teki muhalefetin memoranduma karşı çıktığını yazdı.

‘ÇOK ENDİŞE VERİCİ’

İsveç’in muhalefetteki Yeşiller Partisi eş lideri Marta Stenevi, silah ihracat kurallarında yapılan değişikliklerin “çok endişe verici” olduğunu söyledi. Stenevi, Türkiye’nin iadesini istediği isimlerin geri gönderilmesini de doğru bulmadığını vurguladı.

Sol Parti lideri Nooshi Dadgostar Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İsveç dış politikasını despot Erdoğan’ın eline bırakmanın tehlikeleri konusunda daha önceden uyarıda bulunmuştuk. Şimdi soruyorum: Türkiye’yi Suriye’ye yönelik saldırı savaşında silahlandıracak mıyız? Hangi muhalifler iade edilecek?” dedi.

‘İSVEÇ YASALARINA GÖRE KARAR VERECEĞİZ’

Reuters, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in “İsveç ve Finlandiya, terör örgütü olarak tanınan PKK ile mücadele ve YPG/PYD’ye destek vermeme taahhüdünde bulundu” sözlerini hatırlatırken, İsveç’in yalnızca Suriye’deki ve çevre bölgelerdeki mültecilere insani yardım sağladığında ısrar ettiğini vurguladı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de konuyla ilgili İsveç basınına yaptığı açıklamada, ‘bu durumun doğal olarak devam edeceğini’ belirtirken, Suriye’deki militan örgütleri Türkiye’nin güvenliğini tehdit edecek herhangi bir şekilde, örneğin para veya silahla desteklememe konusunda anlaştıklarını söyledi. Linde, “Zaten bugün de yapmıyoruz.” ifadelerinde bulunurken, iade prosedürlerinin etkilenmeyeceğini söyledi. Linde, “Bu İsveç yasalarına göre verilecek bir karardır. Türkiye ile yapılan anlaşma bunu değiştirmiyor” dedi.

‘İSVEÇ VE TÜRKİYE’NİN YENİDEN SORUNLARI OLABİLİR’

İsveçli günlük SvD gazeresi de, “İsveç’in Türkiye ile yeniden sorunları olabilir” ifadelerinde bulundu. Gazete, “Çünkü Türkiye, İsveç’in anlaşmanın kendisine düşen kısmını yerine getirmesinden memnun olmazsa, Türkiye İsveç’i tekrar durdurabilir” dedi.

Linde ise bu korkuların abartıldığını söyledi ve ekledi: “Bence bunun üzerinde o kadar çok çalıştık ki daha fazla sorun olacağından çok endişelenmemize gerek yok. Ama yine de hiçbir şeyin ortaya çıkmayacağını söylemek akıllıca olmaz.”

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