İsveç’ten dikkat çeken Türkiye açıklaması: Bugünkü koşullarda…

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, İsveç’ten konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurusuna yönelik Türkiye'den gelen itirazlar tartışma yaratırken İsveç'ten Türkiye'ye silah ihracatıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkeyi terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye destek vermekle suçlayarak “İsveç’in şu anda bize karşı yaptırım uygulamasını hiçbir şekilde bir kenara koyamayız” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, hafta sonu yaptığı açıklamada da Finlandiya ve İsveç heyetleriyle geçen hafta yapılan görüşmelerle ilgili olarak “Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller” demişti.

İsveç ve Finlandiya, 2019’da Suriye’nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Türkiye'ye silah satışı kısıtlaması getirmişti.

“TÜRKİYE’NİN BİZİM SİLAHLARIMIZA İHTİYACI YOK”

PKK'ye destek suçlamasını reddeden İsveç'ten son olarak da Türkiye'ye silah ihracatının devam edebileceği sinyali geldi. Expressen gazetesine konuşan İsveç Silah İhracatı Kontrol Ajansı Başkanı Karl Evertsson, Türkiye'yle yürütülen görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Evertsson, “Türkiye'nin şu anda bizim silahlarımıza ihtiyacı yok. Bizden silah almıyorlar. Savunma komisyonundan gelen başvuruları tek tek inceliyoruz. Bugünkü koşullarda Türkiye'ye silah satabiliriz” dedi.

İsveç yapımı tanksavar silahların PKK'nin eline geçtiği yönündeki haberlerle ilgili olarak da Evertsson, “Örgütlere silah ihracatı yapmıyoruz. Bu silahlar aynı zamanda ABD'nin lisansında ve üçüncü ülkelere gönderilmeleri yasak” diye konuştu.

Devlet radyosu SR’nin haberine göre, İsveç'in 2019’da Türkiye’ye silah satışını yasaklamasının ardından İsveç merkezli üç özel silah şirketinin Türkiye’ye silah satma talebinin reddedildi.

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