İsviçre Covid-19 yasaklarını tamamen kaldırıyor

İsviçre hükümeti, corona pandemisinin endemiye döneceğini açıklarken, ülkedeki tüm Covid-19 yasaklarının 1 Nisan itibariyle kaldırılacağını duyurdu.

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İsviçre hükümeti, 1 Nisan’dan itibaren, ülkedeki tüm corona virüsü kısıtlamalarının tamamen kaldırılacağını açıkladı. İsviçre hükümetinden yapılan açıklamada, bundan böyle, corona virüsün, mevsimlik hastalıklardan etkilenen endemiye dönmesini bekledikleri vurgulandı.

İsviçre’de kamuya açık araçların kapalı alanları ile hastane ve kliniklerde, huzur ve bakım evlerinin halka açık ve kapalı alanlarında 12 yaş ve üzeri kişilerin maske takması zorunlu. Takmayanlar ise para cezası alıyor. Ancak 1 Nisan’dan itibaren bu yasak da kalkacak.

HASTANEYE YATIŞLARDA CİDDİ DÜŞÜŞ

Ülkede bu kararın alınmasında hastaneye yatışlardaki gözle görünür düşüş oranlarının ve aşılı kişilerin sayısının göz önüne alındığı açıklandı.

Pandemi ile endemi arasındaki en önemli fark; ölüm oranlarıyla belirleniyor. Örneğin, soğuk algınlığı endemik sayılıyor. Kitlesel ölümlere yol açabilen corona virüsü, çiçek, veba salgını gibi salgınlar ise ‘pandemi' olarak tanımlanıyor.

Alman uzmanlar da daha önce yaptıkları açıklamalarda “Avrupa'nın paskalya sonrası endemik olabileceğini“ vurgulamıştı.

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