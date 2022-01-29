İsviçre peyniri krizde: Pazar payı küçüldü

Dünyanın ünlü peynir üreticilerinden İsviçre’de, büyük markalar son 20 yılda hızla kaybediyor. İtalyan ve Fransız peynir üreticileri, daha çok çeşit ve yeniliklerle giderek daha fazla satmaya başladı.

Ali GÜLEN

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İsviçre markaları Emmentaler, Tilsiter ve Sbrinz, yüzde 50'nin üzerinde pazar payı kaybı yaşadı.

Son 20 yılda pazarını en çok genişleten ise İtalyan Mozeralla peyniri oldu. Emmentaler yıllık 50 bin tonluk üretimden, 15 bin tonlara kadar geriledi. Mozeralla yüzde 108'lik artış sağlarken, Fransız markası Gruyere'nin artışı yaklaşık yüzde 17, Tate de Moine'nin ise yüzde 70 oldu.

REKABET VE UCUZCU MARKETLER

İsviçre Çiftçiler Gazetesi, İsviçre'nin üretiminin geçen yıl yüzde 2 artmasına rağmen, büyük markaların kaybettiğini, giderek sertleşen rekabet nedeniyle bu duruma gelindiğini vurguladı.

Tilsiter'deki kayıpların büyüklüğü yeni ortaya çıkarken, bir çok dev market zinciri bu peyniri raflarına koymaktan da vazgeçmeye başladı.

Bunun nedeni, yoğun rekabet ve daha ucuz fiyatla marketlere ürün veren firmaların tercih edilmesi olarak açıklandı. Marketlerin ucuz ya da düşük fiyat veren üreticileri tercih etmesi, İsviçreli peynir üreticilerinin çalışanlarını da mağdur ediyor. Personel sayısı ya da ücretleri bundan olumsuz etkileniyor.

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