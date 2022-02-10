İsviçre’de dikkat çeken referandum: Hayvanlar üzerinde denemelere son verilebilir

Referandumlarla sık sık gündeme gelen İsviçre bu pazar günü hayvanların tıbbi deneylerde kullanılmasını oylayacak.

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İsviçre, bu pazar günü uzun zamandır tartışılan bir konuyu sandığa taşıyor… Ülkede pazar günü, hayvanların tıbbi deneylerde kullanılıp kullanılmaması konusunda bir oylama yapılacağı duyuruldu.

Hayvan hakları savunucularının yeterli desteği almasından sonra bu hafta sonu yapılacak oylama özellikle ilaç sanayi çok gelişmiş olan İsviçre için kritik bir önem taşıyor. Resmi verilere göre 2020’de 550 binden fazla laboratuvarda deney sırasında yaşamını yitirirken bunların 400 bininin hamster ve fare olduğu, 4600’ünün köpek, 1500’ünün kedi ve 1600’ünün de at olduğu kayıtlara geçti.

Primatlar ile birlikte inek, domuz, kuş ve balıkların da testler sırasında ya da sonrasında yaşamını yitirdiği duyuruldu. İsviçre kamuoyu, sandıktan yasaklama çıkmayacağını öngörürken, ilaç ve tıp şirketleri olası bir yasak gelmesinin yeni ilaç geliştirilmesini engelleyeceğini ve birçok uzman ve şirketin ülkeden ayrılmasına sebep olabileceğini düşünüyor.

İlaç lobi grubu Interpharma, Roche ve Novartis gibi şirketleri de barındıran ilaç şirketlerinin İsviçre ekonomisine yüzde 9’luk bir katkı sağladığını ve ihracatın neredeyse yarısını ilaç şirketlerinin sağladığını duyurdu.

Bilim insanları da hayvanların kullanılmasının denemelerde daha net sonuçlar sağladığını aktardı. Bu referandum ile ilgili yapılan son anketlerde katılımcıların yüzde 26’sı yasaklamayı desteklerken yüzde 68’i de yasak karşıtı bir tutum sergilemişti.

Yılda dört referandum yapılan İsviçre’de geçen yıl hükümetin Covid-19 yasaklarına destek çıkarken eşcinsel evliliklere de onay verilmişti.

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