İsviçre’den AB’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarını uygulama kararı

İsviçre hükümeti, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya Avrupa Birliği (AB) ile aynı yaptırımları uygulayacağını açıkladı.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ve dünyadaki birçok kriz ve çatışmada tarafsız kalmasıyla bilinen İsviçre, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına tepki olarak Rusya’ya yaptırım kararı aldı.

İsviçre hükümeti tarafından yapılan açıklamada “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik sürdürdüğü askeri müdahale dikkate alınarak Federal Konsey 28 Şubat’ta aldığı kararla, AB’nin 23 ve 25 Şubat tarihlerinde açıkladığı yaptırım paketlerini uygulamayı kabul etti” denildi.

Ayrıca İsviçre’nin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve diğer üst düzey yetkililere yönelik finansal yaptırımlar uygulama kararı aldığı bildirildi.

Yaptırımların derhal yürürlüğe gireceğini vurgulayan Cassis, “İsviçre, bu kişilerin sorumlu olduğu uluslararası kamu hukukunun ciddi ihlallerine tepki gösteriyor” ifadesini kullandı.

Açıklamada, Ukrayna ve Ukrayna halkı ile dayanışma içinde olunduğunun da altı çizildi.

Federal Konsey tarafından alınan karar doğrultusunda, İsviçre, Rusya’ya karşı AB ile aynı yaptırımları uygulayacak.

Öte yandan, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya hava sahası kapatmalarına paralel olarak, İsviçre de kendi hava sahasını Rusya’ya bugünden itibaren kapattı.

VİZE KARARI

Konsey, Rus vatandaşları için vizeyi kolaylaştıran 2009 anlaşmasını da kısmen askıya aldı. Yapılan açıklamada “Federal Konsey, bu kararlarını verirken İsviçre’nin tarafsızlığını ve barış politikasını dikkate aldı” denildi.

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