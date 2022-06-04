İsviçre’den Ukrayna’ya silah sevkiyatına yeşil ışık

Ukrayna’ya silah sevkiyatına yönelik kısıtlamaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan İsviçre’den dikkat çeken bir adım geldi.

Sozcu.com.tr

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İsviçre, Ukrayna'ya silah sevkiyatına yönelik kısıtlamaları azaltma kararı aldı.

İsviçre'nin katı tarafsızlık politikası kapsamında savaş bölgelerine silah gönderimini yasaklaması, Ukrayna'yla ilgili eleştirilere hedef oluyordu. İsviçre yasalarına göre, ülkede üretilen ya da satılan silahların üçüncü bir ülke tarafından Ukrayna'ya gönderilmesi yasak.

Rusya'ya yaptırımlara da sonradan dahil olan İsviçre hükümeti, son olarak Almanya'ya satılan tankların Ukrayna'ya gönderilmesine yeşil ışık yaktı. İsviçre yapımı tanksavar füzelerin İngiltere tarafından Ukrayna'ya gönderilmesine de izin verildiği belirtildi.

Öte yandan Polonya'nın benzer bir talebi, önce parlamento tarafından onaylanmak zorunda olduğu gerekçesiyle reddedildi.

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