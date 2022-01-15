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İtalya emniyetinde pembe maske krizi

İtalya’da polislere gönderilen pembe maskeler, emniyet teşkilatında kriz yarattı.

Sozcu.com.tr
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İtalya emniyetinde pembe maske krizi

İtalya'da polis memurlarına görev sırasında takmaları için pembe maske gönderilmesi tepkilere yol açtı.

Ülkenin Covid-19 acil durum birimi tarafından 6 kentteki karakollara gönderilen kutulardan pembe maske çıktığını gören birçok polis, bu maskeleri takmayı reddetti.

Polisler, bu rengin üniformalarına uygun olmadığını söyledi.

Emniyet yetkilileri de, pembe maskenin polislerin itibarını zedeleyeceğini savundu.

Polis Birliği Başkanı Stefano Paolini, emniyet müdürlüğüne bir şikayet mektubu gönderdi. Paolini, pembe yerine beyaz, mavi ya da siyah maske gönderilmesini talep etti.

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