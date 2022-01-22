İtalya, yeni cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanıyor

İtalya, gelecek hafta papa seçimlerine benzeyen gizli ve karmaşık bir oylamayla yeni cumhurbaşkanını seçecek. Seçimin öne çıkan adayları, ülkede istikrarın sembolü olarak görülen Başbakan Mario Draghi ve İtalya siyasetinin bir dönemine damga vuran eski başbakanlardan Silvio Berlusconi.

Sozcu.com.tr

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İtalya Parlamentosu, gelecek hafta papa seçimlerine benzeyen karmaşık bir oylamayla ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmeye hazırlanıyor.

Roma'daki siyasi rekabette önemli bir yere sahip olan cumhurbaşkanlığı seçim süreci, pandemi kuralları altında pazartesi başlayacak ve muhtemelen birkaç gün sürecek.

İtalya cumhurbaşkanlığı genelde sembolik öneme sahip bir unvan olarak görülüyor ama bu yılki adaylar, son seçimin uluslararası kamuoyunda da dikkat çekmesini sağladı.

SEÇİMİN FAVORİSİ BAŞBAKAN DRAGHI

80 yaşındaki mevcut Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın görev süresinin 3 Şubat'ta sona erecek olması, koltuğun yeni sahibinin kim olacağına dair büyük heyecan yarattı.

Resmen aday olmasa da seçimi kazanması en muhtemel isim, halihazırda başbakanlık koltuğunda oturan Mario Draghi.

Pandemi sürecindeki adımları ve ekonomi politikaları nedeniyle ülkede önemli bir desteği arkasına alan Başbakan Draghi, bu göreve hazır olduğunun sinyalini vermişti. 74 yaşındaki Draghi, Avrupa Merkez Bankası Başkanı olduğu dönemden bu yana uluslararası alanda tanınan ve piyasalarda destek gören bir isim.

BERLUSCONI’NİN ŞANSI DÜŞÜK

Draghi'nin en dikkat çelen rakibiyse, eski başbakanlardan Silvio Berlusconi. Uzun süredir cumhurbaşkanlığı koltuğu için lobi faaliyeti yürüten 85 yaşındaki Berlusconi'nin seçilme olasılığıysa meclis aritmetiğine göre pek yüksek değil.

Forza Italia partisinin lideri olan Berlusconi'nin sağcı partilerin desteğini alması bekleniyor.

Diğer olası adaylar ise Adalet Bakanı Marta Cartabia ve eski başbakanlardan Romano Prodi.

Şu anda görevi yürüten Matarella'nın da aday gösterilebileceği ancak kendisinin bir dönem daha cumhurbaşkanlığı yapmak istemediği söyleniyor.

CUMHURBAŞKANININ YETKİLERİ NE?

Yetki alanı sınırlı olsa da İtalya'da cumhurbaşkanı başbakanı ve bakanlar kurulunu onaylıyor.

Ayrıca atamaları veto edebiliyor, parlamentoyu feshedebiliyor ve krizlerde çözüm mercii olarak hareket ediyor. Anayasaya aykırı olduğu düşünülen yasaları feshetme yetkisine de sahip.

BÜYÜK GİZLİLİK İÇİNDE SEÇİLİYOR

İtalya'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri, genelde Katolik Kilisesi'nin lideri olan papanın seçildiği seçim sürecine benzetiliyor. Vatikan'dakine benzer şekilde büyük gizlilik içinde yürütülen karmaşık cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,

Parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu ve alt kanadı Temsilciler Meclisi üyeleri, senatörler ve yerel temsilcilerden oluşan 1009 üyeli Büyük Seçici Meclis seçimde oy kullanıyor.

Delegeler, partilerin aday gösterdikleri isimleri boş oy pusulasına yazarak sandığa atıyor. Oylar, daha sonra Meclis Başkanı gözetiminde gözetiminde sayılıyor.

Cumhurbaşkanının seçilmesi için adayların ilk 3 turda Büyük Seçici Meclis'in 3'te 2'sinin desteğini alması gerekiyor. 3 turun ardından sonuç çıkmazsa sonraki turlarda salt çoğunluk aranıyor.

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