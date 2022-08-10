İtalya’da kuraklık baş gösterdi

İtalya'da kuraklık etkisini artırmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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İtalya’da azalan yağışlar ve son dönemdeki yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle henüz haziran ortasında baş gösteren kuraklık, özellikle tarımsal üretimde sulama da dahil olmak üzere pek çok alanda yazın geri kalanı için ciddi endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Ülkenin kuzeyindeki La Spezia kentinde bulunan Magra Nehri’nde su seviyesinin tüm zamanların en düşük seviyesinde olduğu bildirilirken, nehir yatağının yer yer kuruduğu görüldü.

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