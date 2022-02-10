İtalya’nın eski kraliyet ailesi, İtalyan devletine dava açtı

İtalya'nın eski kraliyet ailesi, monarşi kaldırıldığında el konulan 250 milyon sterlinlik mücevherlerini geri almak için ülke hükümetine dava açıyor.

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İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 2002’ye kadar İtalya’dan sürgün edilen kraliyet ailesi, taç, kolye, broş ve küpe koleksiyonlarının Roma’daki İtalya Bankası’ndaki bir kasadan kendilerine iade edilmesini istiyor.

Dava, Kral II. Umberto’nun çocuklarının, 250 milyon sterlin değerindeki mücevherlerin iade edilmesi için bankayla anlaşmaya varamaması üzerine açılıyor.

Mücevherler, savaştan sonra halk oylaması sonucu monarşi kaldırılınca kraliyet ailesinden alınmıştı. Olaylardan sonra Kral Umberto da Portekiz’e kaçmıştı. İtalyanlar, Nazi Almanyası’nda Adolf Hitler’in müttefiki olan faşist diktatör Benito Mussolini ile işbirliği yaptığı için kraliyet ailesini cezalandırmışlardı.

Aile 1944’te Mussolini’nin düşüşünden sonra işgalci bir Alman ordusundan kurtulmak için Roma’dan kaçtı.

BANKAYLA ANLAŞMAYA VARAMAYINCA DAVA AÇTILAR

Umberto II’nin oğlu ve üç kızını temsil eden avukat Sergio Orlandi, ilk duruşmanın 7 Haziran’da Roma’da yapılacağını söyledi. The Guardian’a konuşan Orlandi şu açıklamaları yaptı: “İtalya Bankası ile arabuluculuk toplantısının hiçbir yere varmayacağını biliyorduk, devleti dava etmek zorunda kaldık. Umarım mücevherleri geri almayı başarırız, şimdi ailenin mücevherlerde hak sahip olup olmadığını belirlemek bir hakime kalacak.”

Orlandi, Umberto II’nin torunu Vittorio Emanuele di Savoia ve kızları Maria Gabriella, Maria Pia ve Maria Beatrice’i temsil ediyor.

‘MAKARNA PRENSİ’NDEN İTALYA DEVLETİNE DAVA

Umberto’nun torunu Prens Emanuele Filiberto Telegraph’a şunları söyledi: “İtalya doğru olanı yapmalı ve mücevherleri aileme geri vermeli. Mücevherlerin parasal değeri bizi ilgilendirmiyor. Aile için sahip oldukları tarih ve duygusal değer çok daha önemli. İtalya, eski kraliyet ailesinin özel mülkiyetinin hâlâ devletin elinde olduğu dünyadaki tek cumhuriyet. Bu, utanç verici. Rusya ve Yugoslavya bile özel mülkleri kraliyete geri verdi.”

Prens Filiberto, bir yemek şirketi işletiyor ve renkli bir hayat sürüyor. Kate Moss ile altı aylık bir ilişki yaşadığı iddia ediliyor. Ayrıca Los Angeles’ta yemek kamyonları işlettiği için “Makarna Prensi” olarak da biliniyor.

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