Japonya, ABD ve Güney Kore liderlerinden üçlü zirve

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Madrid’de düzenlenen üçlü zirvede, Kuzey Kore eksenli nükleer ve füze tehdidi başta olmak üzere güvenlik işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Sozcu.com.tr

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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un NATO zirvesi çerçevesinde bulundukları Madrid’de 23 dakika süren üçlü bir zirve gerçekleştirdikleri bildirildi.

Japonya Başbakanı Kishida, 2017 yılından bu yana bir ilk olan üçlü toplantının başlangıcında yaptığı konuşmada, nükleer testler de dahil Kuzey Kore’nin muhtemel provokatif eylemleri konusundaki “derin endişelerini” dile getirerek işbirliğinin önemini vurguladı. Başbakan Kishida, “Japonya-ABD ve ABD-Güney Kore ittifaklarının caydırıcılık yeteneklerinin, üçlü ortaklığı güçlendirmeye yönelik temel çabanın bir parçası olarak artırılması gerekiyor” sözleri ile Pyongyang’ın muhtemel bir nükleer testine yanıtın da üçlü işbirliği düzeyinde olacağını umduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ise, Kore Yarımadası’nın tamamen nükleer silahlardan arındırılması, özgür ve açık bir Hint-Pasifik hedefine ulaşılması için üçlü işbirliğinin gerekli olduğunu söyledi. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore’nin provokasyonlarına güçlü bir şekilde yanıt verilmesi gerektiğinin altını çizerek, Pyongyang’ın nükleer silahsızlanma yönünde diyaloğa geri dönebilmesi için üç ülkenin de yakın işbirliği yapması gerektiğini kaydetti.

HEDEF BÖLGESEL CAYDIRICILIK

Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, liderlerin bölgesel caydırıcılığın güçlendirilmesinin önemi üzerinde anlaştıkları belirtildi. Taraflar Kuzey Kore’nin silah programlarını engellemeyi amaçlayan BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanmasını sağlamak için birlikte çalışma konusunda mutabık kalırken, Kishida’nın Biden ve Yoon’dan 1970- 1980 tarihlerinde Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümüne yönelik işbirliği sözü aldığı öğrenildi.

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