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Japonya’da turist teknesi battı: 26 kayıp

Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında içinde 26 kişinin bulunduğu turist teknesi battı.

Sozcu.com.tr
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Japonya’da turist teknesi battı: 26 kayıp

Japon Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan (JCG) yapılan açıklamada, Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında 24 yolcu ve 2 mürettebatı taşıyan bir turist teknesinin battığı duyuruldu.

KAZU I isimli teknede 2 çocuğun da bulunduğu açıklandı. Yerel saatle 13.15’de bir ihbar aldıklarını belirten sahil güvenlik yetkilileri, kurtarma ekiplerinin 17.30 sıralarında Shiretoko Yarımadası yakınlarındaki bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

Kayıp kişileri bulmak için çalışmalar sürüyor.

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