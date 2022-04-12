Japonya’dan Putin’in kızları dahil 398 Rus’a yaptırım

Japonya'da kabine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi de dahil olmak üzere 398 Rusya vatandaşının malvarlıklarının dondurulmasını öngören ek yaptırımlara onay verdi.

Sozcu.com.tr

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Japonya’dan Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Batı dünyasının yaptırımlarına maruz kalan Rusya’ya karşı yeni bir adım geldi. Kabine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızları ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un eşi de dahil olmak üzere 398 Rusya vatandaşının malvarlıklarının dondurulmasını öngören ek yaptırımları onayladı.

ABD ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan tedbirlerle uyumlu yeni yaptırımlara askeri işlerle ilgili 28 Rus kuruluşu ile Sberbank ve Alfa Bank’ın da dahil olduğu açıklandı. Putin’in kızları Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova’nın yaptırım listesine eklenmesiyle Japonya hükümetinin mal varlıklarını dondurduğu Rus vatandaşı sayısı, askeri personel ve milletvekilleri de dahil olmak üzere 499’a ulaştı.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, hükümetin Ukrayna konusunda uluslararası toplumla iş birliğini sürdürme kararlılığını bir kez daha yineleyerek, “Krizin daha da tırmanmasını önlemek, mümkün olan en kısa sürede ateşkesi gerçekleştirmek ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini durdurmak için uluslararası toplumla birlikte çalışarak Moskova’ya sert yaptırımlar uygulanmalıdır” diye konuştu.

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