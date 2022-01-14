Jeffrey Epstein, Beyaz Saray’da Bill Clinton’ı ziyarete sekiz genç kızla birlikte gitmiş

ABD'de 18 yaşından küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğu ve fuhuş ağı oluşturduğu suçlamasıyla tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'ın ünlü isimlerle bağlantıları ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İngiltere basını, Epstein'in Clinton'un başkanlığı döneminde tam 17 kez ziyaret ettiğini be her seferinde yanında genç kızları götürdüğünü yazdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD’nin gündemine oturan seks tarikatı ve cinsel istismar davasında her gün ortaya yeni bir detay çıkmaya devam ediyor. Dün, İngiltere Kraliyet ailesi üyelerinden York Dükü Prens Andrew’in hakkında çıkan cinsel istismar iddiaları nedeniyle kraliyet unvanları elinden alınmış, olay uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu.

İngiliz Daily Mail gazetesi, davayla ilgili yeni bilgileri bugün paylaştı.

Buna göre, Jeffrey Epstein’ın, eski başkan Bill Clinton’a görevdeki ilk birkaç yılı boyunca bir düzineden fazla ziyarette bulunduğu ortaya çıktı. Epstein’in bu ziyaretler sırasında beraberinde genç kızları da getirdiği belirlendi.

17 KEZ CLİNTON’U ZİYARET ETMİŞ

Geçen ay ortaya çıkarılan ziyaretçi kayıtları, Epstein ve Clinton’un 1993’te göreve başlamasından kısa bir süre sonra başlayan yakın ilişkilerini de ortaya çıkardı. Buna göre, Epstein’ın Clinton’u en az 17 kez ziyaret ettiği belirlendi. Bu görüşmelerin 12’sinin Beyaz Saray’da gerçekleştiği açıklandı.

DailyMail tarafından özel olarak elde edilen kayıtlar, Epstein’ın 1993 ve 1995 yılları arasında Beyaz Saray’a yaptığı gezilerde her zaman yalnız olmadığını ortaya koydu. Epstein’in Beyaz Saray’da çektirdiği fotoğraflar da ilk kez basına sızdırıldı.

TRUMP’IN DA ADI GEÇİYOR

Epstein’ın Washington gezilerinde yanına aldığı kadınların çoğunun onunla romantik ilişkileri olduğu biliniyordu. Çoğu gezide bir zamanlar kız arkadaşı olan 32 yaşındaki Ghislaine Maxwell’in de yer aldığı belirtildi.

Şu anda 60 yaşında olan Maxwell, 1994 ve 1997 yılları arasında gözden düşmüş finansör için reşit olmayan kızları işe almak ve ticaretini yapmaktan geçen ay suçlu bulundu ve parmaklıklar ardına gönderildi.

Epstein davasında ABD’nin eski Başkanı Donald Trump’ın da adı geçiyor…

İlginizi Çekebilir Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew kraliyet unvanlarını kaybetti

İlginizi Çekebilir Seks ticareti ve insan kaçakçılığı davasında karar verildi: Sosyetik isim suçlu

İlginizi Çekebilir Maxwell davası sürüyor: 'Jeffrey Epstein beni 14 yaşımdayken Donald Trump'la tanıştırmıştı'