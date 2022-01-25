Johnson, karantinaya rağmen ofisinde doğum günü partisi de vermiş

İngiltere’de Covid kuralları nedeniyle kalabalık toplantıların yasak olduğu dönemde resmi ofisinde verdiği partiler nedeniyle başı dertte olan Başbakan Boris Johnson’ın personeliyle beraber doğum gününü kutladığı da ortaya çıktı. Johnson bu partiden sonra kapanma önlemlerinin tartışıldığı toplantıya katılmış.

Sozcu.com.tr

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Başbakanlık ofisinde corona virüs kurallarını ihlal ederek verilen partiler nedeniyle istifa baskısıyla karşı karşıya kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, ofisinde doğum günü partisi verdiği de ortaya çıktı.

Halkın sıkı corona virüs kuralları nedeniyle evlere kapandığı bir dönemde Johnson'ın 19 Haziran 2020’de karantina sürerken doğum günü partisi yaptığı belirtildi.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, başbakanın eşi tarafından kapalı alanda düzenlenen partiye yaklaşık 30 davetli katıldı, Johnson başbakanlık personeliyle beraber pasta yiyip şarkılar söyleyerek eğlendi.

PARTİDEN SONRA TOPLANTIYA KATILDI

Johnson, kalabalık toplanmaların yasaklandığı dönemde verilen bu partiden sonra pandemi nedeniyle uygulanan kapanma sürecinin ele alındığı bir strateji toplantısına katıldı.

Başbakanlık ofisi de doğum günü partisinin düzenlendiğini kabul etti. Başbakanlık sözcüsü, Johnson'ın partiye sadece 10 dakika katıldığını ve hiçbir Covid kuralının ihlal edilmediğini savundu.

Kültür Bakanı Nadine Dorries, paylaştığı tweet'te “Ofisteki insanlar akşamüstü pasta almış, başbakan da 10 dakika doğum günü şarkısı söylemek için onlara katılmış. Sonra herkes masasına dönmüş. Şimdi bunun adı parti mi?” ifadelerini kullandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer ise, Başbakan Johnson'ın corona virüs kurallarını hiçe saydığını gösteren yeterli sayıda delil olduğunu ifade ederek istifa çağrısını yineledi.

Böylece başbakanlık ofisinde kısıtlamalara rağmen düzenlenen etkinlik sayısı 17’yi buldu. Emniyet yetkilileri Johnson'ın resmi ofisinde verilen partileri inceliyor.

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