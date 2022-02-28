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Johnson, Polonya ve Estonya’yı ziyaret edecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yarın Polonya ve Estonya’yı ziyaret edeceği açıklandı.

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Johnson, Polonya ve Estonya’yı ziyaret edecek

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yarın Polonya ve Estonya'yı ziyaret edeceği açıklandı.

Johnson'ın bir sözcüsü gazetecilere verdiği demeçte, söz konusu ziyaretler kapsamında Polonyalı ve Estonyalı mevkidaşlarıyla bir araya gelecek olan Johnson’ın ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşeceğini söyledi.

Sözcü ayrıca, Johnson'ın ilerleyen saatlerde Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve G7 liderleriyle görüşmesinin beklendiğini ifade etti.

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