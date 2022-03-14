Kadirov: Ukrayna’da Çeçen askerlerle bir araya geldim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerden biri olan Çeçen lideri Ramazan Kadirov açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı savaşa destek veren ve kendi askerlerini de gönderen Çeçen lider Ramazan Kadirov dün gece açıklamalarda bulundu.

Kadirov, dün gece yaptığı açıklamada Kiev’e saldıran Çeçen askerleri ile Ukrayna’da bir araya geldiğini söyledi. Reuters haber ajansı, Kadirov’un Ukrayna’ya mı gittiğini yoksa zaten Ukrayna’da mı olduğuna dair bir bilgi verilmediğini aktardı.

Çeçen televizyon kanalı Grozny, Kadirov’un karanlık bir odada Çeçen askerleriyle, askeri operasyonun detaylarını konuştuğu görüntüleri paylaştı. Görüntülerin Ukrayna’nın başkenti Kiev’in 7 kilometre uzağında olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, görüşmenin tam olarak nerede ve ne zaman çekildiğine dair bir ibare paylaşılmadı.

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