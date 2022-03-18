Kadirov, Ukrayna’ya silah gönderen Biden’a teşekkür etti

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD'nin Ukrayna'ya silah gönderme kararı sonrasında Moskova'nın önde gelen müttefiklerinden Kadirov açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Çeçen lider Ramzan Kadirov, Ukrayna’ya destek verme kararı alan ve savaşta kullanılmak üzere silah gönderileceğini duyuran ABD Başkanı Joe Biden’a teşekkür etti…

Bir açıklama yapan Kadirov, bu silahları ele geçirip bunları Rusya adına kullanmayı dört gözle beklediğini söyledi. ABD Başkanı Biden’ın 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinin açıklanmasından ve Ukrayna’ya ABD’li silah üreticilerinden üst düzey silahlar ve sistemler gönderileceğini söylemesinden sonra konuşan Kadirov, Telegram üzerinden sert ifadeler kullandı.

“AĞZIMIN SUYU AKTI”

Kadirov, “Washington’dan harika, neşe veren ve cesaretlendiren haberler geldi. Şu ana kadar Ukrayna’da ele geçirdiğimiz silahlar bizi hiç sevindirmedi. Uzun zamandır savaşçılarımızı nasıl neşelendireceğimizi düşünüyorduk fakat Amerikalıların bize yardım edeceğini hiç düşünmezdik” dedi.

ABD’nin silah gönderdiğine dair haberleri okuduğunda “ağzının suyunun aktığını” söyleyen Kadirov, “Bunların hepsi gerçekten bizim mi olacak” diye düşündüğünü aktardı.

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