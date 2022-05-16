Kadirov’dan Erdoğan’a Ukrayna çağrısı: Katilleri kurtarmayın

Türkiye’nin Ukrayna'da Rusya'nın kuşatması altındaki Azovstal fabrikasından tahliye için gemi gönderme teklifine Çeçen lider Kadirov’dan tepki geldi. Erdoğan'a seslenen Kadirov, “Bu suçluların sizi aldatmasına izin vermeyin” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna işgaline destek veren Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Mariupol kentinde Rusya'ya karşı savaşan Ukraynalıların son kalesi olan Azovstal çelik fabrikasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı.

Rusya, geçen ay stratejik öneme sahip liman kenti Mariupol'ü ele geçirdiğini duyurmuş, kentteki Ukrayna güçleri ve aşırı milliyetçi Azov Taburu savaşçıları, çok sayıda siville beraber Azovstal fabrikasına sığınmıştı. Sivillerin çoğu fabrikadan tahliye edilirken Ukraynalı savaşçılar Rusya'nın “Teslim olun” çağrısını reddetmişti.

Kadirov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek Azovstal fabrikasındaki Ukraynalı güçleri kurtarmama çağrısı yaptı. Telegram hesabından açıklama yapan Çeçen lider, “Azov savaşçıları, size masum kurbanlar olarak gösterilen ve yargılanmadan kaçmaya çalışan katiller ve ateistlerdir. Bu suçluların sizi aldatmasına izin vermeyin” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DEVREYE GİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, dün “Türkiye, Ukrayna’da Rusya’nın kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından yaralı askerlerin ve sivillerin tahliyesi için gemi gönderme teklifinde bulundu” açıklaması yapmıştı.

Kalın, Türkiye’nin tahliyeler için birkaç plan önerdiğini söyleyerek bunlardan birine göre, tahliye edileceklerin önce karadan Berdiansk Limanı’na getirilecekleri, ardından Türkiye’nin gönderdiği gemiyle İstanbul’a ulaştırılacaklarını belirtmişti. Kalın, “Gemimiz, yaralı askerleri ve diğer sivilleri Türkiye’ye getirmek için hazır” demişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'na göre Rusya Azovstal fabrikasına saldırıları sürdürüyor.

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