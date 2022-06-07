“Kadirov’un birlikleri müstehcen videoda yer alan üç kişiyi öldürdü”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan Çeçen lider Kadirov'un yönetimindeki Çeçen Cumhuriyeti'nden korkunç bir haber geldi. Çeçen polisinin müstehcen bir videoda yer alan üç kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı.

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Son dönemde Çeçen lider Ramazan Kadirov, açıklamaları ve tehditleriyle gündemden düşmezken, Rusya’ya bağlı Çeçen Cumhuriyeti’nde meydana gelen bir olay uluslararası basında da gündem oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en yakın müttefiklerinden biri olan Kadirov’a bağlı birliklerin Çeçen Cumhuriyeti’nde müstehcen bir videoda yer alan üç kişiyi öldürdüğü ortaya çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Çeçen polisler, seks videosunun ortaya çıkmasının ve sosyal medyada yayılmasının ardından ardından görüntülerde yer alan üç kişiyi öldürdü.

YAKLAŞIK 1 AYDIR KAYIPLARDI

Putin’in sıkı kontrolünde olan Çeçen Cumhuriyeti’nde meydana gelen olayda videoda yer alan iki kadın iki erkeğin bir süredir ortadan kaybolduğu ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, videoda yer alan dört kişi, kolluk kuvvetlerinin onları gözaltına alma emrinin verilmesinin ardından Nisan ayı ortasında başkent Grozni’de kayboldu.

Avrupa’da yayın yapan ABD merkezli Özgür Avrupa Radyosu, görüntülerde yer alan kadınlardan birinin Çeçen olmadığı için serbest bırakıldığını öne sürerken, diğerlerinin Dyshne-Vedeno köyünde öldürülüp bir mezarlığa gömüldüğüne dair ihbar aldıklarını duyurdu.

ACIMASIZ UYGULAMALARIYLA TANINIYOR

Bölge sakinleri, bölgede isimlendirilmemiş üç yeni mezarın olduğunu doğruladı.

Ancak Çeçen Polisi ve Çeçenya İçişleri Bakanlığı kurbanların kaybolmasıyla ilgili ayrıntı vermeyi reddetti ve suçlamaların ‘asılsız’ olduğunu savundu.

Ancak Çeçen Cumhuriyeti’nde eşcinsellere ve LGBT üyelerine işkence yapıldığına dair bugüne kadar birçok haber basına yansımıştı. Bu noktada Kadirov’un da acımasız karar ve uygulamaları da biliniyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde üçüncü ay geride kalırken, Putin yönetimi Kadirov ve askerlerini ‘propaganda aracı’ olarak da kullanıyor. Kadirov, sık sık tehditkar açıklamalarıyla gündeme geliyor.

En son Polonya’yı açık açık tehdit eden Kadirov, Ukrayna’ya da ‘gerçek bir operasyon’a hazır olun sözleriyle gözdağı vermişti.

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