Kalp krizi geçirdiği iddia edilen Rusya Savunma Bakanı Şoygu konuştu

Bir süredir ortada görülmeyen ve kalp krizi geçirdiği iddia edilen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ortaya çıktı... Bir toplantıya katılan Şoygu'nun yorgun ve zayıflamış olması, "Kalp krizi iddiaları doğru çıktı" yorumlarına sebep oldu.

Sozcu.com.tr

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Bir süredir ortada görülmeyen ve Ukraynalı yetkililerin, “Kalp krizi geçirdi” iddiasıyla gündeme gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun askeri kademesi ile toplantı gerçekleştirdi.

Şoygu’nun görüntülerde yorgun ve zayıflamış görülmesi, “Kalp krizi geçirdiği iddiaları gerçekmiş” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesi, 66 yaşındaki Şoygu’nun ses tonunun çatallı ve boğuk geldiğine dikkat çekerken bu video kaydının ne zaman çekildiğine dair bir bilgi verilmediği aktarıldı.

SAVAŞ BÜTÇESİNDEN BAHSETTİ

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un da bulunduğu toplantıda Şoygu, silah tedarikini ve bütçe konusundan bahsetti. Alınan kararları okuyan Şoygu, “Bugün yaşanan zorluklarla devlet savunma düzenini planlı bir şekilde yerine getiriyoruz. Bu yıl bütçe finansmanının bir önceki yıla göre yüzde 15 arttığını göz önünde bulundurursak doğal olarak devlet savunma siparişlerini erine getirirken nelere özellikle dikkat etmemiz gerektiğine bakmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Şoygu, Rusya’yı hedef alan yaptırımlara rağmen devlet sözleşmelerinin yüzde 85’inin yerine getirildiğini, siparişlerin önümüzdeki ay tamamlanacağını söyledi.

GAZİLER YASASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER ONAYLANDI

Şoygu, “Ukrayna’da özel bir askeri operasyona katılanların savaş gazileri olarak kabul edildiği gaziler yasasında yapılan değişiklikler onaylandı. Bu kategorideki askerlerin akrabalarına da destek verilecek. Savunma Bakanlığı tüm personele karşı sosyal sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu aynı zamanda askeri personelin ve sivil personelin ödemeleri için de geçerlidir ve elbet emeklilerimiz için de” şeklinde konuştu.

Şoygu, “Özel bir askeri operasyonun yürütülmesi göz önüne alındığında bu yıl birliklere robotik sistemler, bilgi desteği ve elektronik savaş dahil olmak üzere gelişmiş silah tedariki için belirlenen süreye uyulması gerekiyor. Kredilerle zamanından önce silah ve teçhizat teslimatına devam ediyoruz. Önceliğimiz, uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlar, uçak teçhizatı ve stratejik nükleer kuvvetlerinin savaşa hazır durumunu desteklemektir” dedi.

Şoygu, Maliye Bakanlığı ile askeri bütçe ve savunma talimatlarıyla ilgili konuları görüştüğünü de söyledi.

12 GÜN BOYUNCA ORTADAN KAYBOLMUŞTU

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan beri birçok kez Rus medyasında görünen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile toplantılar gerçekleştiren Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir anda ortalıktan kaybolmuştu.

12 gün boyunca nerede olduğu açıklanmayan Şoygu, 24 Mart’ta Putin'in başkanlık ettiği Güvenlik Konseyi Toplantısına katılmıştı. Ancak ekranlarda çok kısa sürede görülen Şoygu’nun konuşması sırasında sesi de yayına verilmemişti.

Rusya'da Şoygu’nun görevden alındığı yönünde çeşitli iddialar ortaya atılırken, bazı kesimler sağlık durumunun iyi olmadığını öne sürmüştü.

Son olarak Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko yaptığı açıklamada, “Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle Mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı. Şoygu, Ukrayna'daki askeri operasyonlardaki başarısızlığı nedeniyle Putin'in sert tepkisi sonrası kalp krizi geçirdi. Şu an ana ordu karargahında tedavi görüyor. Şu an Nikolay N. Burdenko kliniğinde” ifadelerini kullanmıştı.

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