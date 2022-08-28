Kamyon mangal partisine daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hollanda'da dün meydana gelen kazada ölü sayısı her geçen dakika artıyor.
Hollanda’nın Nieuw Beijerland kasabasında bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kaza ülkede şok etkisi yarattı.
Yetkililer kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 6 olduğunu duyurdu.
Hollanda’nın Rotterdam şehrinin güneyinde yer alan Nieuw Beijerland kasabasında bir kamyonun sokak partisine dalması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini belirtirken, polis 1'i kritik durumda olmak üzere 7 kişinin daha hastanede tedavi gördüğünü söyledi.
Polis Sözcüsü Mirjam Boers, 46 yaşındaki kamyon şoförünün kaza anında alkollü olmadığını belirtirken, kazanın nedeninin araştırılmaya devam ettiğini açıkladı.