Kanada’da 93 isimsiz mezar daha bulundu

Kanada'da eski bir yatılı okul arazisinde 93 isimsiz mezar tespit edildi. Geçen yıl bulunan yerli çocuklara ait yüzlerce isimsiz mezar, ülkenin ırkçılık geçmişini gözler önüne sermişti.

Sozcu.com.tr

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Kanada'nın British Columbia eyaletinde yerli çocukların kaldığı eski bir yatılı okul olan St. Joseph Misyonu Yatılı Okulu yakınlarında 93 isimsiz mezar bulundu.

Ülkedeki yerli toplulukları temsil eden Williams Lake First Nation (WLFN), radar da dahil olmak üzere çeşitli teknolojileri kullanarak arazide jeofiziksel bir araştırma yaptı. WLFN Şefi Willie Sellars düzenlediği basın toplantısında, mezarların okul arazisinin içinde bulunduğunu açıkladı.

Sellars, First Nation’ın son 9 ayda yürütülen soruşturmasının jeofizik çalışmalara ek olarak arşiv araştırmalarını ve hayatta kalanlarla kapsamlı röportajları da içerdiğini belirterek, “Bu yolculuk, araştırma ekibimizi insan davranışının en karanlık köşelerine götürdü” dedi.

‘BELGELER KASITLI OLARAK GİZLENİYOR’

Sellars ayrıca, çocukların okuldayken kaybolduklarına veya hayatlarını kaybettiklerine dair raporların olduğunu ancak bunların hükümet, kilise yetkilileri ve polis tarafından kasıtlı olarak gizlendiğini söyledi.

Ulusal Hakikat ve Uzlaşma Merkezi (NCTR) tarafından yapılan açıklamada ise ölüm kayıtlarına dayanarak okullarda yaklaşık 4 bin 100 çocuğun öldüğünün tahmin edildiği fakat gerçek sayının muhtemelen çok daha yüksek olduğu belirtildi. Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, yatılı okullara zorla gönderilen çok sayıda yerli çocuğun asla eve dönmediğini de söyledi.

WLFN üyelerinin çoğu, 1891’de açılan ve 1981’e kadar faaliyet gösteren St. Joseph Misyonu Yatılı Okulu'na gitmeye zorlanmıştı. Okul binalarının büyük çoğunluğu 40 yıl önce kapatılmasının ardından yıkıldı.

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