Aralarında Ukraynalılar da var! Kanada’dan yaptırım kararı

Kanada, Rus, Belaruslu ve Ukraynalı toplam 82 kişi ve kuruma yönelik yaptırım kararı aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Batı’nın yaptırımlarına cevap olarak 43 Kanada vatandaşına yaptırım uygulamasının ardından Kanada'dan misilleme geldi.

ARALARINDA 15 UKRAYNALI DA VAR

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun ofisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya savunma sektörüyle bağlantılı 6 kişi ve 46 kuruluşa, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekleyen 15 Ukraynalı ile Belaruslu 13 kişi ve 2 kurum hakkında yaptırım kararı alındığı aktarıldı.

Kanada, Rusya’nın savunma üretim kapasitesini geliştirmeye yardımcı olabilecek teknolojilerin ihracatını ve Belarus'a silah üretiminde kullanılabilecek ileri teknolojiler ve mallar ile çeşitli lüks malların ihracat ve ithalatını yasakladı.

ALTIN İTHALATINA DA YASAK

Rusya'nın dezenformasyonlarına karşı koymak amacıyla Rusya destekli propaganda araçlarına da yaptırım planlandığını aktaran Kanada, ABD, Birleşik Krallık ve Japonya ile birlikte Rusya’dan belirli altın ürünlerinin ithalatını yasaklayarak emtianın resmi uluslararası piyasalardan çıkışını engelleyeceğini bildirdi.

İlginizi Çekebilir Rusya, Ukrayna'da alışveriş merkezine saldırdı: Ölü ve yaralılar var