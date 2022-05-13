Karadeniz’de çatışmalar şiddetlenirken Ukrayna bir Rus gemisini daha vurduğunu duyurdu

Rusya’nın Ukrayna işgali 79. güne girerken iki ülke arasında Karadeniz’deki stratejik Yılan Adası çevresindeki mücadele de giderek hız kazanıyor. Ukrayna, Karadeniz'de stratejik bir üs olan ada yakınlarında Rus ordusuna ait bir gemiyi daha vurduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna, Karadeniz’de stratejik öneme sahip Yılan Adası açıklarında bir Rus gemisini daha vurduğunu açıkladı. Odessa kentindeki Ukraynalı askeri yetkili Sergiy Bratçuk, Vsevolod Bobrov isimli Rus çıkarma gemisinin füzeyle vurulduktan sonra yandığını belirtti.

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar da, Serna sınıfı askeri geminin hasar aldığını gösteren görüntüleri paylaştı. Ayrıca Yılan Adası'nda çatışmalarda zarar gören binaların görüntüleri de yayınlandı.

Yılan Adası’nda son günlerde yeniden başlayan çatışmalar, bazı yetkililere göre Karadeniz’in batı kıyısının kontrolünü ele geçirme savaşı haline gelmiş durumda. Ukrayna daha önce de bölgede bazı Rus savaş gemilerini vurduğunu duyurmuştu.

Öte yandan Reuters Ukrayna’nın iddialarının doğruluğunu başka kaynaklardan teyit edemedi.

Rusya'nın Karadeniz Filosu'ndaki amiral gemisi Moskova'nın geçen ay batması, savaşta bugüne kadar Rus ordusuna yönelik en büyük darbelerden biri olmuştu. Ukrayna, gemiyi kendi üretimi olan Neptün füzeleriyle vurarak batırdığını bildirmişti.

“RUSYA, DONBAS’TA İLERLEMEKTE ZORLANIYOR”

Ukrayna, geçen ay ülkenin doğusunda taarruz başlatan Rus ordusunun Donbas bölgesindeki nehri geçmeye çalıştığını ancak ağır kayıplar verdiğini de açıkladı. Yerel kaynaklara göre Donbas'ta Rus birlikleri ve ayrılıkçı güçler, Siverskiy Donets Nehri kıyısındaki topraklarda ilerlemek için büyük uğraş veriyor. Ukrayna ordusu, çatışmalarda çok sayıda Rus askerinin hayatını kaybettiğini, birçok Rus tankının da imha edildiğini belirtiyor.

Rus güçlerinin Ukrayna’nın kuzeyi ve doğusunda mevzi kazandığı ancak ilerlemekte zorlandığı ifade ediliyor.

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