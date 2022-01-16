Katar’da 3 haftalık bebek Covid-19 nedeniyle öldü

Katar Halk Sağlığı Bakanlığı (MoPH), 33 haftalık bir bebeğin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Katar'da Covid-19 nedeniyle bir bebek hayatını kaybetti. Katar Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 33 haftalık bir bebeğin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilerek, bebeğin bilinen başka bir tıbbi veya kalıtsal hastalığı olmadığı ifade edildi.

Bakanlık, gençlerin Covid-19 salgınının yeni dalgasında yaşlılara oranla ciddi risk altında olduğunu belirterek, mevcut dalgada daha fazla sayıda çocuğun enfekte olduğunu ve önceki dalgalara göre tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Katar'da geçtiğimiz yıl 11 yaşındaki bir çocuğun Covid-19'danhayatını kaybetmesinden bu yana söz konusu bebek, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ikinci çocuk oldu. Katar'da salgının başından bu yana 299 bin 242 kişide Covid-19 tespit edilirken, 626 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İlginizi Çekebilir DSÖ'den corona virüsü ilacı ile ilgili açıklama: Şubatta tavsiye edeceğiz

İlginizi Çekebilir Uzmanlardan Omicron uyarısı: Yeni varyant daha tehlikeli olabilir