Kayıp ihbarı yapıldıktan tam iki buçuk yıl sonrası ailesinin evinde bulundu

ABD'nin New York eyaletinde 2,5 yıldır kayıp olan küçük kız, büyükbabasının New York eyaletinde yaşadığı evin merdiven altında bulundu.

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ABD’nin New York kentinde 2019 yılında kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunun, ailesinin evinde merdiven altına saklanmış şekilde bulunduğu açıklandı. Polis yetkililer, daha önce defalarca eve gittiklerini ancak kızı bulamadıklarını belirtti.

Şimdi 6 yaşında olan çocuk Paislee Joann Shultis’in 13 Temmuz 2019’da New York eteklerindeki Cayuga Heights köyünde kaybolduğu bildirildi. Polis tarafından yapılan basın açıklamasında, o sırada, gözaltına alınmayan ebeveynleri Kimberly Cooper ve Kirk Shultis Jr.’ın kızlarının kaybolması olayının arkasında olabileceği vurgulandı.

Paislee, Pazartesi günü müfettişlerin evdeki bir bodrum katına çıkan ahşap basamakların altındaki gizli bir alanda “bir çift minik ayak” gördüklerinde ortaya çıktı.

6 yaşındaki Paislee Shultis’in ailesi, 2019’da mahkemede kızlarının velayetini kaybetmişti. Daha sonra küçük kız ortadan kaybolmuştu.

ANNESİ İLE BİRLİKTE BULUNDU

2 yıldır kayıp olan küçük kız, büyükbabasının New York eyaletinde yaşadığı evde merdiven altında yapılan sandık şeklindeki “soğuk ve nemli” bölmeden çıkartıldı. Küçük bölmeden küçük kızın annesi de çıktı.

Bir komşunun ihbarı üzerine önceki gün eve baskın yapan polis, küçük Paislee’yi kurtardı.

Mahkemede kızlarının velayetini kaybettikten sonra anne-babanın Paislee’yi kaçırarak yıllarca evdeki gizli bölmede sakladığı belirtiliyor.

Aile gözaltına alınırken küçük kız da koruyucu aileye teslim edildi.

2,5 YIL SONRA BULUNDU

Cooper’ı temsil eden avukat Carol K. Morgan, “Gerçekler ortaya çıkana kadar hepimiz beklemeliyiz” dedi.

Saugerties Polis Şefi Joseph Sinagra Çarşamba günü CNN International’a verdiği demeçte, evin bodrum katında, kızı arayan dedektiflerin duvarda Paislee’nin adının yazılı olduğunu gördüğünü belirtirken, “Memurlarımız, ‘O burada mı?’ diye sordu ve o evde, o odada herhangi birinin yaşadığını inkar ettiler,” dedi.

2.5 yıllık soruşturma boyunca yetkililer, çocuğun sonunda bulunduğu Saugerties bölgesindeki sakinlerin kızın nerede olduğu hakkında bir şey bildiklerini reddettiğini açıkladı.

Pazartesi günü, polisin çocuğun saklandığı yerin bilgisini aldığı ve evde arama gerçekleştirdiği belirtildi. Ev sahibi, kızın 2019’da kayıp olarak bildirildiğinden beri onu görmediğini söyleyerek kızın nerede olduğunu bildiğini yalanladı.

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